Наслідки атаки на Дніпро та реакція після нападу на Ізраїль: головні новини ночі 15 квітня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Байден не вірить, що напад Ірану на Ізраїль переросте у ширшу війну - Кірбі Читати далі –>
- Близький Схід на межі: генсек ООН закликав до розрядки ситуації після удару Ірану по Ізраїлю Читати далі –>
- Постпред Ізраїлю в ООН порівняв сучасний ісламський режим у Тегерані з Третім рейхом Читати далі –>
- 12 поранених та понад 30 пошкоджених приватних будинків: наслідки падіння уламків ракети в Дніпрі Читати далі –>
- "Вікна вилетіли разом з рамами": очевидці розповіли подробиці атаки на Дніпро Читати далі –>
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