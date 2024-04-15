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Наслідки атаки на Дніпро та реакція після нападу на Ізраїль: головні новини ночі 15 квітня 2024 року

Наслідки атаки на Дніпро та реакція після нападу на Ізраїль: головні новини ночі 15 квітня 2024 року

Ворог завдав удару по Дніпру / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

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