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Наслідки атаки на Одесу та Харківщину й вибухи у Херсоні: головні новини ночі 25 січня 2024 року

Наслідки атаки на Одесу та Харківщину й вибухи у Херсоні: головні новини ночі 25 січня 2024 року

Одеса пережила складну ніч / Фото: t.me/mvs_ukraine

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • У Харкові оголосили день жалоби через наймасштабнішу кількість жертв обстрілів в місті Читати далі –>
  • Росію атакували безпілотники: спалахнула нафтобаза, оголошено план "Килим" Читати далі –>
  • Окупанти вдарили по Харківщині: є поранені Читати далі –>
  • В Одесі унаслідок удару безпілотниками понівечена житлова багатоповерхівка, вигоріли складські приміщення Читати далі –>
  • У Херсоні пролунали вибухи Читати далі –>

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