Наслідки атаки на Одесу та Харківщину й вибухи у Херсоні: головні новини ночі 25 січня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- У Харкові оголосили день жалоби через наймасштабнішу кількість жертв обстрілів в місті Читати далі –>
- Росію атакували безпілотники: спалахнула нафтобаза, оголошено план "Килим" Читати далі –>
- Окупанти вдарили по Харківщині: є поранені Читати далі –>
- В Одесі унаслідок удару безпілотниками понівечена житлова багатоповерхівка, вигоріли складські приміщення Читати далі –>
- У Херсоні пролунали вибухи Читати далі –>
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