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Наслідки атаки на Одесу, Зеленський готується до виборів навесні: головні новини ночі 6 листопада 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Наслідки атаки на Одесу, Зеленський готується до виборів навесні: головні новини ночі 6 листопада 2023 року

Наслідки російського удару по Одесі / Фото: t.me/odeskaODA

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 6 листопада 2023 року: 

  • В результаті атаки на Одесу пʼять осіб отримали поранення — ОВА Читати далі –>
  • США направили на Близький Схід атомну субмарину Читати далі –>
  • Кулеба назвав умову, за якої Україна "закриє очі" на небажання Німеччини передавати ракети Taurus Читати далі –>
  • Внаслідок російської атаки на Одесу пошкоджено Національний художній музей (відео) Читати далі –>
  • Зеленський доручив готувати президентські вибори і назвав дату — нардеп Гончаренко Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
1053
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