Наслідки атаки на Одесу, Зеленський готується до виборів навесні: головні новини ночі 6 листопада 2023 року

Головні новини ночі 6 листопада 2023 року:

В результаті атаки на Одесу пʼять осіб отримали поранення — ОВА Читати далі –>

США направили на Близький Схід атомну субмарину Читати далі –>

Кулеба назвав умову, за якої Україна "закриє очі" на небажання Німеччини передавати ракети Taurus Читати далі –>

Внаслідок російської атаки на Одесу пошкоджено Національний художній музей (відео) Читати далі –>

Зеленський доручив готувати президентські вибори і назвав дату — нардеп Гончаренко Читати далі –>

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