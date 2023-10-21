Наслідки атаки ЗСУ на аеродром в Луганську: з'явилися ексклюзивні кадри наслідків удару

Напередодні ЗСУ вдарили ракетам ATACMS по аеродрому поблизу Луганська. У мережу потрапили ексклюзивні наслідки атаки.

Кадри оприлюднив телеграм-канал Nexta.

У мережу потрапили наслідки атаки ЗСУ на аеродром в Луганську

Що відомо про атаку

Вночі 17 жовтня 2023 року ЗСУ завдали успішних ударів по аеродромах ворога поблизу тимчасово окупованих Луганська та Бердянська. Внаслідок атаки уражені гелікоптери та обладнання ЗС РФ.

Пізніше у Силах спеціальних операцій ЗСУ відзвітувавши про операцію DRAGONFLY. Так, росіяни втратили щонайменше 9 гелікоптерів різних модифікацій, спеціальну техніку, яка перебувала на аеродромах, пускову установку ППО, склад боєприпасів. Крім того, пошкоджено злітні смуги аеродромів.

Стало відомо, що по ворогу відпрацювали американськими ракетами ATACMS.

Читайте також: