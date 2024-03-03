Наслідки "бавовни" в Криму: окупанти панікують і звертаються до місцевих жителів та гостей півострова

Їм довелося змінити навіть схему руху автобусів.

Після нічних вибухів у Феодосії та перекриття Керченського мосту окупаційна "влада" українського півострова нарешті звернулася до місцевих жителів у соціальних мережах.

"Шановні мешканці та гості Республіки Крим! Тимчасово обмежено рух автомобілів у районі 89 км автомобільної дороги "Таврида". Об'їзд даної ділянки можливий за трьома напрямками:

- автомобільна дорога Таврида - Владиславівка Кіровський район - Семисотка Ленінський район - Батальне Ленінський район - автомобільна дорога Таврида у прямому та зворотному напрямках;

- автомобільна дорога Таврида - Феодосія - Приморський - автомобільна дорога Таврида у прямому та зворотному напрямках;

- автомобільна дорога Таврида - Первомайське Кіровський район - Феодосія - Приморський - автомобільна дорога Таврида у прямому та зворотному напрямках", - йдеться у повідомленні окупантів.

Також читайте У Дніпрі пролунало кілька вибухів

Також схема руху автобусів міжрегіональними маршрутами регулярних перевезень тимчасово змінена з об'їздом через місто Феодосію, далі на Приморський та автомобільну дорогу Тавриду у прямому та зворотному напрямках.

Водночас окупанти заявляють, що залізничний транспорт працює у звичайному режимі.

Нагадаємо, що раніше українські військові попередили про активність ворожої тактичної авіації на північному сході.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.