Наслідки "бавовни" в Криму: окупанти панікують і звертаються до місцевих жителів та гостей півострова

Їм довелося змінити навіть схему руху автобусів.
Після нічних вибухів у Феодосії та перекриття Керченського мосту окупаційна "влада" українського півострова нарешті звернулася до місцевих жителів у соціальних мережах.
"Шановні мешканці та гості Республіки Крим! Тимчасово обмежено рух автомобілів у районі 89 км автомобільної дороги "Таврида". Об'їзд даної ділянки можливий за трьома напрямками:
- автомобільна дорога Таврида - Владиславівка Кіровський район - Семисотка Ленінський район - Батальне Ленінський район - автомобільна дорога Таврида у прямому та зворотному напрямках;
- автомобільна дорога Таврида - Феодосія - Приморський - автомобільна дорога Таврида у прямому та зворотному напрямках;
- автомобільна дорога Таврида - Первомайське Кіровський район - Феодосія - Приморський - автомобільна дорога Таврида у прямому та зворотному напрямках", - йдеться у повідомленні окупантів.
Також схема руху автобусів міжрегіональними маршрутами регулярних перевезень тимчасово змінена з об'їздом через місто Феодосію, далі на Приморський та автомобільну дорогу Тавриду у прямому та зворотному напрямках.
Водночас окупанти заявляють, що залізничний транспорт працює у звичайному режимі.
Нагадаємо, що раніше українські військові попередили про активність ворожої тактичної авіації на північному сході.
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