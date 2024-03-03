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Наслідки "бавовни" в Криму: окупанти панікують і звертаються до місцевих жителів та гостей півострова

Наслідки "бавовни" в Криму: окупанти панікують і звертаються до місцевих жителів та гостей півострова

Росіяни запропонували схеми об'їзду Феодосії / Фото: Pexels

Їм довелося змінити навіть схему руху автобусів.

Після нічних вибухів у Феодосії та перекриття Керченського мосту окупаційна "влада" українського півострова нарешті звернулася до місцевих жителів у соціальних мережах. 

"Шановні мешканці та гості Республіки Крим! Тимчасово обмежено рух автомобілів у районі 89 км автомобільної дороги "Таврида". Об'їзд даної ділянки можливий за трьома напрямками:
- автомобільна дорога Таврида - Владиславівка Кіровський район - Семисотка Ленінський район - Батальне Ленінський район - автомобільна дорога Таврида у прямому та зворотному напрямках;
- автомобільна дорога Таврида - Феодосія - Приморський - автомобільна дорога Таврида у прямому та зворотному напрямках;
- автомобільна дорога Таврида - Первомайське Кіровський район - Феодосія - Приморський - автомобільна дорога Таврида у прямому та зворотному напрямках", - йдеться у повідомленні окупантів. 

Також схема руху автобусів міжрегіональними маршрутами регулярних перевезень тимчасово змінена з об'їздом через місто Феодосію, далі на Приморський та автомобільну дорогу Тавриду у прямому та зворотному напрямках.

Водночас окупанти заявляють, що залізничний транспорт працює у звичайному режимі.

Нагадаємо, що раніше українські військові попередили про активність ворожої тактичної авіації на північному сході

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