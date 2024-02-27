Наслідки бездіяльності Конгресу у питанні допомоги Україні жахливі – Байден

Джо Байден зазначив, що Конгрес має виділити фінансування для уряду, оскільки припинення його роботи завдасть значної шкоди економіці.

Бездіяльність Конгресу Сполучених Штатів Америки спричинила жахливі наслідки в Україні, оскільки нове фінансування на 60 млрд доларів так і не було проголосовано.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє CNN.

"Я думаю, що наслідки бездіяльності (Конгресу – ред.) в Україні щодня стають жахливими. Я розмовляв з деякими з наших партнерів щодо G7, вони дуже стурбовані", – зазначив Байден.

Президент США додав, що Конгрес має виділити фінансування для уряду, оскільки припинення його роботи "завдасть значної шкоди економіці".

Нагадаємо, Джо Байден 27 лютого проведе зустріч зі спікером Палати представників Майком Джонсоном у Білому домі, щоб розблокувати допомогу для України.

Раніше лідер більшості в Сенаті США демократ Чак Шумер заявив, що якщо Україна програє Росії війну, то це матиме руйнівні наслідки для Сполучених Штатів.