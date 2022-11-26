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Наслідки блекауту та подробиці вбивства журналіста Макса Левіна: головні новини ночі 26 листопада 2022

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
912
Час на прочитання
1 хв
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Наслідки блекауту та подробиці вбивства журналіста Макса Левіна: головні новини ночі 26 листопада 2022

Фото: Pexels

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 26 листопада 2022:

  • "Треба готувати населення": експерт про наслідки блекауту. Читати далі –>
  • Другий блок Хмельницької АЕС під'єднано до Єдиної енергосистеми України.  Читати далі –>
  • У Маріуполі ліквідовано щонайменш одного росіянина з-поміж представників окупаційної адміністрації. Читати далі –>
  • Більшість країн публічно кажуть, що нічого не поставляють, але за лаштунками все відбувається - Кулеба про допомогу Україні. Читати далі –>
  • Французькі журналісти зібрали унікальні докази, які допоможуть установити імена вбивць фотокореспондента Макса Левіна. Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
912
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