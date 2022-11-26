Наслідки блекауту та подробиці вбивства журналіста Макса Левіна: головні новини ночі 26 листопада 2022

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Головні новини ночі 26 листопада 2022:
- "Треба готувати населення": експерт про наслідки блекауту. Читати далі –>
- Другий блок Хмельницької АЕС під'єднано до Єдиної енергосистеми України. Читати далі –>
- У Маріуполі ліквідовано щонайменш одного росіянина з-поміж представників окупаційної адміністрації. Читати далі –>
- Більшість країн публічно кажуть, що нічого не поставляють, але за лаштунками все відбувається - Кулеба про допомогу Україні. Читати далі –>
- Французькі журналісти зібрали унікальні докази, які допоможуть установити імена вбивць фотокореспондента Макса Левіна. Читати далі –>
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