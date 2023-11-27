Наслідки буревію: Зеленський повідомив кількість загиблих під час негоди в Україні

В Одеській області кількість загиблих через негоду зросла до 5 осіб. Щонайменше 19 людей постраждали.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 27 листопада.

"На жаль, станом на зараз є загиблі. Найбільше – в Одеській області, пʼять людей. Мої співчуття рідним та близьким", – розповів президент.

За його інформацією, щонайменше 19 людей постраждали.

"Усім надано необхідну допомогу. І на державному, і на регіональному рівнях оперативні штаби працюватимуть, поки не відновиться нормальна ситуація", – додав він.

Із посиланням на звіти щодо ситуації в тих наших регіонах, де є наслідки негоди, Зеленський повідомив про знеструмлення майже 1500 населених пунктів у 17 областях.

"Усюди працюють енергетики – над відновленням постачання. Щойно це буде можливим, кожне місто, кожне село отримає електрику. Наразі тільки з боку ДСНС України працюють цілодобово сотні людей, сотні одиниць техніки", – додав Зеленський.

Тим часом, як сайт ТСН.ua повідомляв раніше, через снігопади, сильний вітер та ожеледицю на Одещині рятувальники допомогли дістатися домівок вже 1927 людям, з них врятували 138 дітей.

За прогнозами синоптиків, на Україну насувається новий циклон. Він охопить більшу територію країни, але опади будуть різноманітної фази.

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