Наслідки негоди: у Миколаєві провалилася дорога після зливи

Місцеві жителі кажуть, що водою могло підмити колодязь, який розташований поруч.
У Заводському районі Миколаєва після сильних злив провалилося дорожнє покриття.
Про це повідомили в групі Contact Center при Миколаївській міській раді в Facebook.
Руйнування сталося по вулиці Дмитрієва, 2/1, у провулку Промисловий.
Місцевий житель Олексій Зеликов зазначив, що поряд з дорогою розташований колодязь, який могло "підмити".
Водночас синоптики обіцяють, що 15 червня на території України знову будуть дощі та зниження температури.
Раніше повідомлялося, що в центрі Миколаєва після зливи під воду пішли близько 20 машин, серед яких є дорогі іномарки.