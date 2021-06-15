Наслідки негоди: у Миколаєві провалилася дорога після зливи

Місцеві жителі кажуть, що водою могло підмити колодязь, який розташований поруч.

У Заводському районі Миколаєва після сильних злив провалилося дорожнє покриття.

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Про це повідомили в групі Contact Center при Миколаївській міській раді в Facebook.

Руйнування сталося по вулиці Дмитрієва, 2/1, у провулку Промисловий.

Місцевий житель Олексій Зеликов зазначив, що поряд з дорогою розташований колодязь, який могло "підмити".

Водночас синоптики обіцяють, що 15 червня на території України знову будуть дощі та зниження температури.

Раніше повідомлялося, що в центрі Миколаєва після зливи під воду пішли близько 20 машин, серед яких є дорогі іномарки.

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