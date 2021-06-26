Наслідки негоди в Україні: понад 800 населених пунктів без світла, розмиті дороги та постраждалі

Наслідки негоди в Україні: понад 800 населених пунктів без світла, розмиті дороги та постраждалі

Після ускладнення погодних умов в Україні знеструмлено 811 населених пунктів у 9 областях.

За останню добу підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій здійснено 1886 виїздів для ліквідації наслідків подій, гасіння пожеж та проведення інших рятувальних заходів.

Як повідомляє 26 червня ДСНС України, за добу врятовано 11 людей.

Також читайте Захід України накрили потужні зливи: людей попередили про селеві потоки та підтоплення

Станом на 7:00 26 червня, внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ) знеструмлено 811 населених пунктів у 9 областях: Рівненська – 340, Львівська – 209, Житомирська – 101, Хмельницька – 78, Київська – 28, Закарпатська – 22, Чернігівська – 19, Тернопільська – 8 та Чернівецька – 6. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Львівська область

25 червня у Львівській області випали сильні опади у вигляді дощу (близько 28 мм, що становить 60% від місячної норми) та спостерігалися поривів вітру. Рятувальники здійснили 40 виїздів на розрізання та прибирання повалених дерев, відкачування води з підтоплених будівель та присадибних ділянок.

Було підтоплено 11 житлових будинків, 23 присадибні ділянки, 1 підземна парковка, 3 підвали, 1 підземний перехід, частково пошкоджено 12 дахів, 1 балкон, стіну 1 будинку. Внаслідок падіння дерева, травмовано 1 людину. Рятувальники відбуксували 2 легкові автомобілі, вивільнили 9 автомобілів з під дерев та зруйнованих конструкцій. Розрізано та прибрано 50 дерев. Жертв та постраждалих немає.

Наразі продовжуються роботи по відкачуванню води у Львові. Червоноград залишається частково підтопленими, але рівень води поступово знижується. Львівською міською радою проведено позапланове засідання міської комісії з питань ТЕБ та НС щодо організації ліквідації наслідків негоди та організації проведення комісійних обстежень з наступною класифікацією даної ситуації.

Новини України: чи припинилась страшенна злива у Львові та якого лиха накоїла

Рівненська область

25 червня внаслідок інтенсивних опадів та поривів вітру підрозділами ДСНС на території Рівненської області здійснено 11 виїздів на розрізання та прибирання 180 повалених дерев. Внаслідок негоди травмувалися дві людини (1 від удару блискавки та 1 внаслідок падіння шиферу), яких ушпиталили до лікарні. Частково пошкоджено дахи 13 житлових будинків, покрівлю їдальні Шпанівського ліцею, школи у селі Посягва та покрівлю Клесівської селищної ради. До робіт залучалося 125 людей та 30 одиниць техніки. Робити завершено.

Новини України: у Рівненській області встановили рекордну спеку за останні 75 років

Івано-Франківська область

Внаслідок інтенсивних опадів та поривів вітру 25 червня в Івано-Франківській області підрозділи ДСНС розрізали та прибирали повалені дерева. Після підняття рівня води в річці Чорний Черемош пошкоджено 2 пішохідні містки, перехід річки здійснюється через об'їзні шляхи. Розмито дорогу місцевого значення "Ільці-Буркут" та ускладнений проїзд. Рівень води в річці поступово знижується, опади поки припинились. Жертв та постраждалих немає.

Погода в Україні: синоптики радять підготуватись до нового температурного рекорду

Нагадаємо, у низці областей України оголосили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Що і де заборонено.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання