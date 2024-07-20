Наслідки нічної атаки на Полтавщину: деталі від ОВА

Вночі 20 липня армія РФ вдарила по Полтавщині. На щастя, минулося без постраждалих.

Про це пише Полтавська ОВА.

ОВА показала наслідки нічної атаки на Полтавщину

Що відомо

Як зазначається, у Миргородському районі пошкоджено цивільну інфраструктуру. Виникла пожежа, рятувальники вже її ліквідували.

"У Полтавському районі без електропостачання 16 населених пунктів: майже 3,8 тис. споживачів, без водопостачання – близько 700. Профільні служби вже працюють над відновленням", – додали у ОВА.

Нагадаємо, у ніч проти 13 липня 2024 року на Полтавщині прозвучали вибухи.

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