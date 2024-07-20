Наслідки нічної атаки на Полтавщину: деталі від ОВА

ОВА показала наслідки обстрілу.
Вночі 20 липня армія РФ вдарила по Полтавщині. На щастя, минулося без постраждалих.
Про це пише Полтавська ОВА.
Що відомо
Як зазначається, у Миргородському районі пошкоджено цивільну інфраструктуру. Виникла пожежа, рятувальники вже її ліквідували.
"У Полтавському районі без електропостачання 16 населених пунктів: майже 3,8 тис. споживачів, без водопостачання – близько 700. Профільні служби вже працюють над відновленням", – додали у ОВА.
Нагадаємо, у ніч проти 13 липня 2024 року на Полтавщині прозвучали вибухи.
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