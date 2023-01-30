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Наслідки обстрілу будинку у Харкові та таємна майстерня української техніки у Польщі: головні новини ночі 30 січня

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
6087
Час на прочитання
1 хв
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Наслідки обстрілу будинку у Харкові та таємна майстерня української техніки у Польщі: головні новини ночі 30 січня

Фото: suspilne.media

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 30 січня: 

  • У Харкові внаслідок російського обстрілу повністю зруйнований поверх одного з під’їздів, є поранені Читати далі –>
  • Унаслідок удару по житловому будинку у Харкові є загиблі Читати далі –>
  • Обстріл будинку у Харкові: очевидці публікують моторошні кадри атаки Читати далі –>
  • "Як я не вбилася, не знаю": емоційні розповіді очевидців вибуху у Харкові Читати далі –>
  • Секретне місце і цілодобовий ремонт: як прихована польська ремонтна майстерня латає українську зброю - WSJ Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
6087
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