Наслідки обстрілу будинку у Харкові та таємна майстерня української техніки у Польщі: головні новини ночі 30 січня

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Головні новини ночі 30 січня:
- У Харкові внаслідок російського обстрілу повністю зруйнований поверх одного з під’їздів, є поранені Читати далі –>
- Унаслідок удару по житловому будинку у Харкові є загиблі Читати далі –>
- Обстріл будинку у Харкові: очевидці публікують моторошні кадри атаки Читати далі –>
- "Як я не вбилася, не знаю": емоційні розповіді очевидців вибуху у Харкові Читати далі –>
- Секретне місце і цілодобовий ремонт: як прихована польська ремонтна майстерня латає українську зброю - WSJ Читати далі –>
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