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Наслідки обстрілу Харкова, Байден проігнорує Саміт миру: головні новини ночі 24 травня 2024 року

Наслідки обстрілу Харкова, Байден проігнорує Саміт миру: головні новини ночі 24 травня 2024 року

Джо Байден не приїде на Саміт миру / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • Терехов розповів про наслідки обстрілу Харкова Читати далі –>
  • Байден проігнорує Саміт миру у Швейцарії заради вечірки із зірками у Каліфорнії - Bloomberg Читати далі –>
  • У Польщі посилять охорону хабу переправлення зброї до України Читати далі –>
  • Українські пілоти закінчили навчання на F-16 у США та направляються до Європи Читати далі –>
  • США планують надати Кенії статус основного союзника поза НАТО Читати далі –>

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