Наслідки обстрілу Харкова, Байден проігнорує Саміт миру: головні новини ночі 24 травня 2024 року

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Терехов розповів про наслідки обстрілу Харкова Читати далі –>

Байден проігнорує Саміт миру у Швейцарії заради вечірки із зірками у Каліфорнії - Bloomberg Читати далі –>

У Польщі посилять охорону хабу переправлення зброї до України Читати далі –>

Українські пілоти закінчили навчання на F-16 у США та направляються до Європи Читати далі –>

США планують надати Кенії статус основного союзника поза НАТО Читати далі –>

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