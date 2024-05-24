Наслідки обстрілу Харкова, Байден проігнорує Саміт миру: головні новини ночі 24 травня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Терехов розповів про наслідки обстрілу Харкова Читати далі –>
- Байден проігнорує Саміт миру у Швейцарії заради вечірки із зірками у Каліфорнії - Bloomberg Читати далі –>
- У Польщі посилять охорону хабу переправлення зброї до України Читати далі –>
- Українські пілоти закінчили навчання на F-16 у США та направляються до Європи Читати далі –>
- США планують надати Кенії статус основного союзника поза НАТО Читати далі –>
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