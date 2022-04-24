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Наслідки обстрілу Одеси та великоднє привітання від ЗСУ: головні новини ночі 24 квітня 2022

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Наслідки обстрілу Одеси та великоднє привітання від ЗСУ: головні новини ночі 24 квітня 2022

Facebook/Оперативне командування "Південь"

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять головних подій ночі 24 квітня 2022: 

  • 23 квітня по Одесі був завданий ракетний удар з літаків стратегічної авіації ТУ-95 Росії з напрямку Каспійського моря. Зараз відомо про загибель 8 осіб, серед яких дитина, постраждало 18 осіб. З-під завалів врятовано 2 особи, евакуйовано 86 осіб. Читати далі –>
  • Серед жертв ракетного удару по Одесі, який стався 23 квітня, - молода мама Валерія Глодан та її тримісячна донька. Разом з нею загинула і матір жінки. Друзі та рідні загиблої тепло відгукуються про неї на сторінках у соціальних мережах.  Читати далі –>
  • Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України. На Херсонщині напередодні фейкового референдуму ворог намагався активізуватися. В Чорноморській операційній зоні вороже корабельне угруповання становить близько 20 одиниць, серед яких є підводні човни, споряджені крилатими ракетами типу «Калібр». Читати далі –>
  • Збройні Сили України привітали українців зі Великоднем. Відповідне вітання розміщене у повідомленні на офіційній сторінці Генштабу ЗСУ України у Facebook. Читати далі –>
  • На Одещині воїни зенітного ракетного підрозділу Повітряних Сил Збройних Сил України збили дві російські крилаті ракети, які були випущені з акваторії Чорного моря російським кораблем. Ракети прямували у напрямку порту "Південний".  Читати далі –>

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