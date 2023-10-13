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Наслідки обстрілу Покровська на Донеччині: 14 поранених та 1 загиблий (відео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Наслідки обстрілу Покровська на Донеччині: 14 поранених та 1 загиблий (відео)

Рятувальні роботи на місці ракетного удару по Покровську Донецької області / Фото: Національна поліція Донецької області

Ракетний удар російських терористів зруйнував будівлю управління соціального захисту населення у центрі міста.

Внаслідок ракетного удару, який уранці в п'ятницю, 13 жовтня, було завдано російською армією по центральній частині міста Покровська Донецької області, отримали поранення 14 людей. Одна людина померла у лікарні.

Про це повідомили у пресслужбі поліції в Донецькій області.

Серед поранених – 9 працівниць управління соціального захисту населення та 2 відвідувачки. Вік постраждалих від 32 до 68 років.

Руйнувань зазнали адміністративна будівля УСЗН, об’єкт соціальної інфраструктури, два медичних об’єкти та два багатоквартирні будинки.

У поліції уточнили, що російські терористи атакувала місто двома ракетами з ОТРК “Іскандер-М”. Поранених на місцях влучань рятували поліцейські-парамедики.

Нагадаємо, російські загарбники у ніч проти 13 жовтня обстріляли також дві громади Дніпропетровщини.

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Дата публікації
Перегляди
215
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