Наслідки обстрілу Покровська на Донеччині: 14 поранених та 1 загиблий (відео)

Ракетний удар російських терористів зруйнував будівлю управління соціального захисту населення у центрі міста.
Внаслідок ракетного удару, який уранці в п'ятницю, 13 жовтня, було завдано російською армією по центральній частині міста Покровська Донецької області, отримали поранення 14 людей. Одна людина померла у лікарні.
Про це повідомили у пресслужбі поліції в Донецькій області.
Серед поранених – 9 працівниць управління соціального захисту населення та 2 відвідувачки. Вік постраждалих від 32 до 68 років.
Руйнувань зазнали адміністративна будівля УСЗН, об’єкт соціальної інфраструктури, два медичних об’єкти та два багатоквартирні будинки.
У поліції уточнили, що російські терористи атакувала місто двома ракетами з ОТРК “Іскандер-М”. Поранених на місцях влучань рятували поліцейські-парамедики.
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