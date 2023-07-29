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Наслідки ракетних ударів по Дніпру та заява Путіна: головні новини ночі 29 липня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Наслідки ракетних ударів по Дніпру та заява Путіна: головні новини ночі 29 липня 2023 року

У Дніпрі тривають рятувальні роботи після російського удару / Фото: t.me/dsns_telegram

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 29 липня 2023 року:

  • У Дніпрі через російський удар зросла кількість постраждалих (фото, відео) Читати далі –> 
  • Нейтральний статус України для Росії має важливе значення — Путін Читати далі –> 
  • Ракетний удар у Дніпрі: що бачили місцеві жителі Читати далі –> 
  • Поряд з місцями ракетних ударів у місті Дніпро розгорнуто пункт приймання заяв від постраждалих - Нацполіція Читати далі –> 
  • Рятувальники, психологи ДСНС та всі відповідні служби працюють на місці ракетних ударів у Дніпрі Читати далі –> 

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Дата публікації
Перегляди
5268
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