Наслідки ракетних ударів по Дніпру та заява Путіна: головні новини ночі 29 липня 2023 року

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Головні новини ночі 29 липня 2023 року:
- У Дніпрі через російський удар зросла кількість постраждалих (фото, відео) Читати далі –>
- Нейтральний статус України для Росії має важливе значення — Путін Читати далі –>
- Ракетний удар у Дніпрі: що бачили місцеві жителі Читати далі –>
- Поряд з місцями ракетних ударів у місті Дніпро розгорнуто пункт приймання заяв від постраждалих - Нацполіція Читати далі –>
- Рятувальники, психологи ДСНС та всі відповідні служби працюють на місці ракетних ударів у Дніпрі Читати далі –>
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