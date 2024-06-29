Наслідки ракетного удару по Дніпру та подробиці звільнення полонених: головне зі звернення Зеленського

Український президент нагадав, що цього тижня звільнили з полону 90 військових, і загалом за час цієї війни повернули в Україну з російської неволі вже 3 тисячі 310 людей.

У суботу, 29 червня, президент України Володимир Зеленський особисто привітав звільнених із російського полону священників Богдана Гелету та Івана Левицького та заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла.

Про це він говорив у традиційному зверненні до українців.

Про звільнення полонених

"Дуже довго ми працювали заради звільнення з російської неволі Нарімана Джеляла, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, двох священників Української греко-католицької церкви та цивільних людей, які були захоплені росіянами на окупованій території ще в 17-му та 18-му роках. Нарешті наші люди вдома. Десять цивільних", - сказав президент.

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Також Зеленський нагадав, що цього тижня звільнили з полону також 90 військових, і загалом за час цієї війни повернули в Україну з російської неволі вже 3 тисячі 310 людей.

"Маємо знайти й повернути в Україну всіх наших, кожного й кожну, хто в полоні, хто депортований, – дорослих і дітей, військових і цивільних. Усіх", - наголосив він.

Президент подякував Об’єднаним Арабським Еміратам і Ватикану за посередництво для звільнень, які відбулися цього тижня.

"Зустрівся сьогодні з Наріманом Джелялом, і ми вже говорили про те, що далі будемо робити і для нашої перемоги та звільнення нашої землі, і для підтримки кримськотатарського народу. Сьогодні був також на Національному молитовному сніданку й особисто там привітав звільнених із полону священників Богдана Гелету та Івана Левицького», - додав Зеленський.

Про ситуацію на місці ракетного удару в Дніпрі

Окрім того, Володимир Зеленський повідомив про наслідки російського терористичного ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі, де досі тривають роботи із розбирання завалів.

"Станом на цей час відомо про одну загиблу людину – мої співчуття рідним та близьким. 12 людей постраждали. Усім надається необхідна допомога. Ще невідома доля кількох людей. Усе робиться, щоб з’ясувати всі обставини, усі деталі. І обов’язково Росія відповідатиме за цей терор проти України. Ми готуємо нові рішення заради нашої сили й заради захисту наших людей", - пообіцяв президент.

Історичне визволення з полону 10 українців! Загалом повернули вже 3310 людей!

Нагадаємо, десять громадян України, які перебували в російському полоні, вже повернулися додому. Деякі з них потрапили у неволю ще до початку повномасштабного вторгнення.

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