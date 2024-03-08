Наслідки ракетного удару по Сумах: 26 людей постраждало, є загиблі (фото)

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено цивільні заклади, серед яких - школа та лікарня.

Ракетний удар, якого було завдано російською армією по місту Суми 7 березня, забрав життя двох людей, ще 26 осіб постраждали, 6 з них перебувають в лікарні.

Про це повідомили в п’ятницю, 8 березня, в Сумській обласній військовій адміністрації (ОВА).

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приміщення школи, центральної міської лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги, водоканалу.

У лікарні пошкоджено 28 вікон та 2 дверей. Вікна закриті, проводиться прибирання території. Заклад працює, госпіталізація проводиться.

В Сумському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф пошкоджено адміністративну будівлю, вибито та пошкоджено 36 віконних блоків, стелю на 4 поверхах, 3 слухові вікна на покрівлі, приміщення гаражу, 12 віконних блоків, 6 автомобілів екстреної допомоги; віконні блоки в господарських приміщеннях. Всього пошкоджено 59 віконних блоків.

В обласному центрі крові пошкоджене 21 вікно та 2 вхідних дверей.

В комунальному закладі Сумської обласної ради пошкоджені 4 вікна, двері і дах.

У навчальному закладі пошкоджено 12 вікон, 2 дверей, стіна будівлі. Електропостачання, теплопостачання, центральне водопостачання та водовідведення відновлено. Заклад працює в штатному режимі.

У Навчально-виробничому центрі пошкоджено 6 вікон.

У Будівлі СТО пошкоджено всі вікна на воротах та в цеху будівлі.

У будівлі водоканалу пошкоджено 5 вікон, 3 дверей.

На проведення робіт з ліквідації наслідків ракетного удару було залучено 16 одиниць техніки та 92 рятувальники.

Нагадаємо, раніше було відомо лише про одну поранену цивільну особу внаслідок вчорашнього удару російських окупантів по Сумах.

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