Наслідки російських атак: лише у двох областях досі відключають світло

В Україні після масованої ракетної атаки росіян 9 березня обмеження на використання електроенергії діють у Житомирській та Харківській областях. У двох регіонах діють графіки погодинних відключень.

Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго".

У Харкові після аварійного ремонту частково повернуто в роботу одну з теплових електростанцій. Також вже працює один з об’єктів магістральних мереж НЕК "Укренерго". У місті заживлено критичну інфраструктура міста. Наразі енергетики продовжують роботи над відновленням електропостачання в області.

Натомість у Житомирській області, яку атакували ворожі дрони, все ще складна ситуація. Наразі частина споживачів залишається без електропостачання. В регіоні діють графіки погодинних відключень.

Також є мережеві обмеження через наслідки обстрілів в окремих районах Дніпропетровської та Миколаївської областей. В інших регіонах обмеження енергоспоживання не застосовували, наголсили у пресслужбі.

"Наявних в системі обсягів виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб всіх споживачів. Діючи обмеження в регіонах – мережеві й викликані виключно пошкодженням енергетичної інфраструктури через ворожі ракетні обстріли 9 березня", - повідомили в "Укренерго".

Зазначається, споживання у порівнянні з минулою суботою, 4 березня, знизилось завдяки потеплінню.

Нагадаємо, в Житомирі склалася найскладніша ситуація за весь час російських обстрілів. Було знищено об’єкт критичної інфраструктури. Дефіцит електроенергії складає 75%.

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