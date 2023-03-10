Наслідки російських атак: у чотирьох регіонах діють погодинні та аварійні відключення світла

Споживання сьогодні на рівні робочого дня.

У п'ятницю, 10 березня, чотирьох областях України діють погодинні та аварійні відключення світла. Їх запровадили через пошкодження внаслідок ракетних атак та ударів дронами по об'єках енергетики.

Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго".

Через вчорашні обстріли у Житомирі та Харкові частина жителів досі залишаються без електропостачання. Критична інфраструктура міст працює переважно від генератрів. Так, у Житомирській та Харківській областях ввели погодинні відключення світла за графіками.

Також внаслідок обстрілів ворога є пошкодження енергетичних об'єктів у Дніпропетровській та Запорізькій областях. У регіонах діють аварійні відключення світла.

До решти областей ліміти не доводилися. Споживання сьогодні на рівні робочого дня, наголошують в "Укренерго".

Нагадаєм, внаслідок ударів дронів в Житомирі склалася найскладніша ситуація за весь час. Було знищено об’єкт критичної інфраструктури. Дефіцит електроенергії складає 75%. Поки що 6-8 годин житомиряни будуть без світла щодня.

У Харкові досі без електроенергії залишаються 470 тис. споживачів. Крім того, не мають електрики 50 тис. жителів області. Наразі зі світлом уже понад 90% споживачів області.

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