Наслідки російського удару по Запоріжжю: 13 загиблих, понад 100 поранених

Влада повідомила, як регіон пережив ніч. Обстріли не припиняються.

13 загиблих, 113 поранених - такі наслідки ворожої атаки по Запоріжжю. Крім того, через обстріл росіянами Степногірська двоє людей загинули, ще двоє постраждали.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

За його даними, упродовж доби окупанти завдали 333 удари по 12 населених пунктах Запорізької області.

"Ворог здійснив 9 авіаційних ударів по Запоріжжю, Степногірську, Темирівці та Малинівці. 178 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське. 9 обстрілів із РСЗВ накрили Лобкове, Новоданилівку, Малу Токмачку та Новодарівку. 137 артударів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Малинівки, Новодарівки та Ольгівського", - написав він.

За останніми даними, надійшло 56 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

"Медична допомога надана 113 постраждалим, у тому числі 13-річній дитині. На зараз госпіталізовані 59 людей, з них 10 у важкому стані", - додав він.

Нагадаємо, росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю 8 січня. За словами Федорова, через ворожі атаки у Запорізькій області втретє за місяць буде оголошено День жалоби.

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