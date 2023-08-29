Наслідки скандалу з фітнес-тренером у Полтаві: нардепи можуть посилити захист прав військових

Після того, як фітнес-тренер і блогер Роман Заволока кидався на військових, у ВР хочуть посилити захист наших захисників, в тому числі тих, хто не задіяний до мобілізаційних заходів.

Після скандалу з фітнес-тренером і блогером Романом Заволокою у Полтаві, який ображав українських військових, у Раді можуть посилити захист прав військових.

Про це розповів представник президента у Верховній Раді член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, передає "КИЇВ24".

"Ця ситуація мене особисто як для члена комітету з питань національної безпеки і розвідки, народного депутата України і фахівця в галузі права загалом, точно переконала, що треба посилити соціальний і правовий захист військовослужбовців, навіть, якщо вони не виконують якихось спеціальних функцій щодо мобілізаційних заходів", – каже Веніславський.

За його словами, інколи сам факт носіння форми "провокує деяких покидьків" на неадекватну поведінку щодо наших військових.

"За це вони мають нести заслужене покарання, яке ми точно маємо встановити", – підсумував представник президента у ВР.

Раніше Федір Веніславський повідомив, що чекає скандального фітнес-тренера з Полтави Романа Заволоку, який принижував та плював у військових.

Нагадаємо, що фітнес-тренер і блогер з Полтави Роман Заволока регулярно принижував військових ЗСУ, звинувачував наших захисників, що вони "вбивають за гроші людей" і знімав ці скандали на відео.

Як виявилося, Заволока висміяв ветерана війни, який отримав контузію. Після цього "блогер" ще і плюнув у військового. Це викликало обурення у суспільстві.

ТСН.ua зібрав подробиці гучного скандалу, який обурив українців.

Читайте також: