Наслідки смертельної ДТП в Одеській області: подружжя загинуло, а винуватець аварії безслідно зник 

Водій автомобіля Ford виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з машиною.

На трасі Одеса-Кучурган зіткнулися два автомобілі. Внаслідок ДТП загинула подружня пара. А ймовірний винуватець втік з місця події.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Також читайте У Житомирській області сталася потрійна ДТП: є загиблі та постраждалі

Водій автомобіля Ford виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автівкою Skoda під кермуванням 46–річного жителя Овідіополя. Чоловік та його 42–річна дружина загинули на місці аварії, а її ймовірний винуватець кинув автомобіль на дорозі та втік.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Новини Львова: троє людей постраждали в ДТП

Нагадаємо, у Житомирській області сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій легковика збив 16-річну місцеву жительку. Дівчина померла в машині швидкої допомоги під час транспортування до лікарні.

Читайте також: