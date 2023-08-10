Наслідки удару дронів по нафтобазі на Рівненщині: опубліковано фото

Для атаки на цивільний об’єкт ворог застосував безпілотники “Герань-2”.

Внаслідок терористичного удару російської армії по нафтобазі у Дубенському районі на Рівненщині знищено резервуари з пальним. Жертв немає.

Про це у четвер, 10 серпня, повідомили у прокуратурі Рівненської області, опублікувавши фото з місця воєнного злочину.

“Попередньо, ворог застосував безпілотники “Герань-2”. В результаті знищено резервуари з пальним нафтобази, виникла пожежа. Жертв — немає”, - йдеться у повідомленні.

На місці події прокурори та слідчі збирають докази, документують наслідки збройної агресії РФ, також працюють співробітники ДСНС.

За фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) відкрито кримінальне провадження. Досудове розслідування проводить Управління СБУ в Рівненські області.

Як повідомлялося раніше, у ніч проти 10 серпня Рівненська область зазнала ворожої масованої атаки безпілотниками. Очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив, що внаслідок цього удару зруйновано нафтобазу, однак хімічний та радіаційний фон на території у межах норми, тож евакуація населення застосовуватися не буде.

Нагадаємо, у ніч проти 6 серпня російські війська також завдавали удару по Дубненському району Рівненській області. Тоді місцева влада повідомила про пошкодженні приватні будинки.

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