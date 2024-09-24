Наслідки удару по Харкову: голова ОВА повідомив подробиці (фото)

Наразі відомо про 24 поранених людей.
Внаслідок ворожого удару керованими авіабомбами по Харкову загинуло троє людей, ще 24 - отримали поранення.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Голова ОВА також показав наслідки ворожих ударів.
"Ворог завдав щонайменше п‘ять ударів керованими авіабомбами. Влучання зафіксували в 9-поверховий будинок, по цивільному підприємству, а також на відкритій території", - йдеться у повідомленні.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до 24 людей. За попередньою інформацією сьогодні ворог випустив по житловим районам Харкова вісім ФАБ-250.
На місцях прильотів працюють рятувальні служби.
Нагадаємо, вдень 24 вересня, ворог вдарив по КАБами по Харкову.
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