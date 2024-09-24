Наслідки удару по Харкову: голова ОВА повідомив подробиці (фото)

Внаслідок ворожого удару керованими авіабомбами по Харкову загинуло троє людей, ще 24 - отримали поранення.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У сусідніх будинках повибивало скління

На місці влучання працюють рятувальні служби

Голова ОВА також показав наслідки ворожих ударів.

"Ворог завдав щонайменше п‘ять ударів керованими авіабомбами. Влучання зафіксували в 9-поверховий будинок, по цивільному підприємству, а також на відкритій території", - йдеться у повідомленні.

У зруйнованому під'їзді поверхи склалися від восьмого до третього

Кількість постраждалих збільшилася до 24 людей

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до 24 людей. За попередньою інформацією сьогодні ворог випустив по житловим районам Харкова вісім ФАБ-250.

На місцях прильотів працюють рятувальні служби.

Керована авібомба влучила у багатоповерхівку в Харкові

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