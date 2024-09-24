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Наслідки удару по Харкову: голова ОВА повідомив подробиці (фото)

Наслідки удару по Харкову: голова ОВА повідомив подробиці (фото)

Внаслідок удару бомби у багатоповерхівці утворилася наскрізна діра / Фото: Олег Синєгубов

Наразі відомо про 24 поранених людей.

Внаслідок ворожого удару керованими авіабомбами по Харкову загинуло троє людей, ще 24 - отримали поранення.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У сусідніх будинках повибивало скління / ©
У сусідніх будинках повибивало скління
На місці влучання працюють рятувальні служби / ©
На місці влучання працюють рятувальні служби

Голова ОВА також показав наслідки ворожих ударів.

"Ворог завдав щонайменше п‘ять ударів керованими авіабомбами. Влучання зафіксували в 9-поверховий будинок, по цивільному підприємству, а також на відкритій території", - йдеться у повідомленні.

У зруйнованому під'їзді поверхи склалися від восьмого до третього / ©
У зруйнованому під'їзді поверхи склалися від восьмого до третього
Кількість постраждалих збільшилася до 24 людей / ©
Кількість постраждалих збільшилася до 24 людей

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до 24 людей. За попередньою інформацією сьогодні ворог випустив по житловим районам Харкова вісім ФАБ-250.

На місцях прильотів працюють рятувальні служби.

Керована авібомба влучила у багатоповерхівку в Харкові / ©
Керована авібомба влучила у багатоповерхівку в Харкові
Нагадаємо, вдень 24 вересня, ворог вдарив по КАБами по Харкову.

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