Наслідки удару російського дрона по ЧАЕС: що відбувається на об'єкті

Станом на ранок 16 лютого роботи з ліквідації наслідків удару російського дрона по ЧАЕС тривають. Рівень радіації на об’єкті не змінився.

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Виконується спостереження за зовнішньою обшивкою Арки НБК. Задіяно 6 працівників та 2 одиниці техніки ДСНС.

"Контрольні рівні потужності еквівалента амбієнтної дози не перевищені. Це також підтвердили й експерти МАГАТЕ, які оглянули пошкодження та здійснили власні виміри. Радіаційна ситуація перебуває під контролем", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі безпілотник РФ вдарив по укриттю 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС. У разі пошкодження саркофага є загроза значного підвищення радіаційного фону, і лише тільки в Україні.

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