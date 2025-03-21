Наслідки ворожої атаки на Запоріжжя: кількість поранених та загиблих збільшилась

Внаслідок атаки росіян на Запоріжжя ввечері п'ятниці, 21 березня, щонайменше двоє людей загинули. Ще вісім осіб отримали поранення різного ступеня важкості.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Загиблій внаслідок ворожої атаки жінці було всього 20 років. Кількість поранених збільшилася до 8 людей", - написав Федоров.

Про другу загиблу людину стало відомо о 23:15. Але подробиці щодо її особи наразі не відомі.

Нагадаємо, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко повідомив, що окупанти активізувались на Запорізькому напрямку саме зараз. На його думку, це пов'язано з просуванням переговорного процесу та увагою до питання контролю над ЗАЕС.

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