Наслідки заколоту Пригожина та розгром російського батальйону на фронті: головні новини ночі 25 червня 2023 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
Головні новини ночі 25 червня 2023 року:
- До титулу залишився один крок: збірна України з волейболу вийшла до фіналу Золотої Євроліги Читати далі –>
- ЗСУ на Донбасі розгромили третій батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади РФ — Білецький Читати далі –>
- "Зосереджені на контрнаступі": Кулеба та Блінкен провели телефонну розмову Читати далі –>
- Заколот Пригожина: російські провоєнні ресурси порахували втрати Міноборони РФ Читати далі –>
- У Запоріжжі вночі пролунали вибухи Читати далі –>
Читайте також: