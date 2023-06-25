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Наслідки заколоту Пригожина та розгром російського батальйону на фронті: головні новини ночі 25 червня 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
19к
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Наслідки заколоту Пригожина та розгром російського батальйону на фронті: головні новини ночі 25 червня 2023 року

ЗСУ на Донбасі розгромили третій батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади РФ / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 25 червня 2023 року:

  • До титулу залишився один крок: збірна України з волейболу вийшла до фіналу Золотої Євроліги Читати далі –>
  • ЗСУ на Донбасі розгромили третій батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади РФ — Білецький Читати далі –>
  • "Зосереджені на контрнаступі": Кулеба та Блінкен провели телефонну розмову Читати далі –>
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Дата публікації
Перегляди
19к
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