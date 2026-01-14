Наслідки атак РФ: де та коли не буде світла 15 січня

Відключення світла

У четвер, 15 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Про це повідомляє «Укренерго» у Telegram.

Причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

«Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!» — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що через нічні атаки РФ ситуація з електроенергією у Києві залишається непрогнозованою та складною. Аварійні бригади працюють цілодобово, намагаючись стабілізувати мережу попри морози, але ворожі обстріли унеможливлюють надання будь-яких конкретних прогнозів щодо повернення до планових графіків.