ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
284
Час на прочитання
1 хв

Наслідки атак РФ: де та коли не буде світла 15 січня

В «Укренерго» назвали причини відключення електроенергії та обсяги обмежень.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Відключення світла

Відключення світла

У четвер, 15 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Про це повідомляє «Укренерго» у Telegram.

Причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

«Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!» — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що через нічні атаки РФ ситуація з електроенергією у Києві залишається непрогнозованою та складною. Аварійні бригади працюють цілодобово, намагаючись стабілізувати мережу попри морози, але ворожі обстріли унеможливлюють надання будь-яких конкретних прогнозів щодо повернення до планових графіків.

Дата публікації
Кількість переглядів
284
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie