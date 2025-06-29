Наслідки атаки по Полтаві: пошкоджено будівлю залізничного вокзалу та вагони

У Полтаві після атаки ворога пошкоджено залізничні вагони / © Національна поліція України

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Росія вночі, 29 червня, атакувала Полтаву, пошкодивши залізничну інфраструктуру. Постраждали, зокрема, вокзал та вагони.

Про це повідомили в «Укрзалізниці».

«Нічна масована комбінована атака ворога — ще один удар по мирних містах. Постраждала й залізнична інфраструктура.

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У Полтаві пошкоджено вокзал Полтава-Південна: вибито вікна, двері, частково зруйновано стелі. Також внаслідок ударної хвилі постраждали приміський вокзал, вагони та адміністративні будівлі. Пасажири та працівники перебували в укриттях. Ніхто не постраждав. Усі поїзди — за графіком», — йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, вночі ворог вкотре завдав масованого комбінованого удару по Полтавській області. Більшість засобів ураження знищили силами протиповітряної оборони, повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

У Кременчуцькому районі триває ліквідація наслідків влучань. У Полтавському районі, внаслідок падіння уламків, сталося займання будівлі одного з підприємств. Пожежу оперативно ліквідовано, також зафіксовано пошкодження прибудови до житлового будинку.

За даними Повітряних сил, Росія завдала рекордної атаки по Україні, використавши 537 дронів та ракет.

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