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Наслідки атаки по Полтаві: пошкоджено будівлю залізничного вокзалу та вагони
Російські війська завдали масованого удару по Україні, внаслідок атаки постраждала і Полтава — під обстріл потрапили об’єкти залізничної інфраструктури.
Росія вночі, 29 червня, атакувала Полтаву, пошкодивши залізничну інфраструктуру. Постраждали, зокрема, вокзал та вагони.
Про це повідомили в «Укрзалізниці».
«Нічна масована комбінована атака ворога — ще один удар по мирних містах. Постраждала й залізнична інфраструктура.
У Полтаві пошкоджено вокзал Полтава-Південна: вибито вікна, двері, частково зруйновано стелі. Також внаслідок ударної хвилі постраждали приміський вокзал, вагони та адміністративні будівлі. Пасажири та працівники перебували в укриттях. Ніхто не постраждав. Усі поїзди — за графіком», — йдеться у повідомленні відомства.
Нагадаємо, вночі ворог вкотре завдав масованого комбінованого удару по Полтавській області. Більшість засобів ураження знищили силами протиповітряної оборони, повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.
У Кременчуцькому районі триває ліквідація наслідків влучань. У Полтавському районі, внаслідок падіння уламків, сталося займання будівлі одного з підприємств. Пожежу оперативно ліквідовано, також зафіксовано пошкодження прибудови до житлового будинку.
За даними Повітряних сил, Росія завдала рекордної атаки по Україні, використавши 537 дронів та ракет.