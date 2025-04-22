ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
85
Час на прочитання
1 хв

Наслідки атаки РФ на Одесу: пожежі, пошкоджена інфраструктура та житлові будинки

На щастя, обійшлося без жертв російської атаки по Одесі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Пожежа

Пожежа / © ТСН.ua

У ніч на 22 квітня 2025 року ворог масовано атакував Одесу ударними безпілотниками.

Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

У місті пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби, зайнялися пожежі. 

Над ліквідацією наслідків російських атак працюють усі відповідні служби. 

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie