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- Укрaїнa
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Наслідки атаки РФ на Одесу: пожежі, пошкоджена інфраструктура та житлові будинки
На щастя, обійшлося без жертв російської атаки по Одесі.
У ніч на 22 квітня 2025 року ворог масовано атакував Одесу ударними безпілотниками.
Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
У місті пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби, зайнялися пожежі.
Над ліквідацією наслідків російських атак працюють усі відповідні служби.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.