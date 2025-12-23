- Дата публікації
Наслідки атаки РФ по Тернополю: у частині міста відсутні світло і вода
У Тернополі є наслідки після удару РФ по енергетиці.
Через ракетну атаку по енергообʼєктах у Тернополі тривають аварійні відключення електроенергії. Частина міста без світла і води.
Як зазначив голова Тернопільської ОВА Сергій Надал, для постачання води та тепла комунальні служби перемикають системи на резервне живлення. Після цього постачання води і тепла поступово відновиться.
«Також через аварійні відключення не працюють тролейбуси, а замість них збільшена кількість автобусів на маршрутах», — йдеться у повідомленні.
Енергетики докладають максимум зусиль, щоб відновити електропостачання.
«Частина міста вже зі світлом, протягом дня будуть відновлювати для інших. В частині міст України ще триває повітряна тривога і це теж впливає на відновлення», — акцентував Надал.
За його словами, триває відновлення водопостачання.
«Спочатку тиск може бути зниженим, але поступово відновиться повністю. Вода поступово надійде у центральну частину міста, згодом отримають також спальні мікрорайони», — написав посадовець.
Нагадаємо, через атаку РФ одна з областей може залишитися без світла.
У Хмельницькій області є суттєві пошкодження електромереж. Фіксують масштабні відключення світла у регіоні. Графіки не діють.
Енергетики працюють, щоб стабілізувати ситуацію. Інформацію оновлюватимуть.