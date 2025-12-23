Наслідки атаки РФ по Тернополю: у частині міста відсутні світло і вода

Відключення світла

Через ракетну атаку по енергообʼєктах у Тернополі тривають аварійні відключення електроенергії. Частина міста без світла і води.

Як зазначив голова Тернопільської ОВА Сергій Надал, для постачання води та тепла комунальні служби перемикають системи на резервне живлення. Після цього постачання води і тепла поступово відновиться.

«Також через аварійні відключення не працюють тролейбуси, а замість них збільшена кількість автобусів на маршрутах», — йдеться у повідомленні.

Енергетики докладають максимум зусиль, щоб відновити електропостачання.

«Частина міста вже зі світлом, протягом дня будуть відновлювати для інших. В частині міст України ще триває повітряна тривога і це теж впливає на відновлення», — акцентував Надал.

За його словами, триває відновлення водопостачання.

«Спочатку тиск може бути зниженим, але поступово відновиться повністю. Вода поступово надійде у центральну частину міста, згодом отримають також спальні мікрорайони», — написав посадовець.

