ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
266
Час на прочитання
1 хв

Наслідки атаки РФ по Тернополю: у частині міста відсутні світло і вода

У Тернополі є наслідки після удару РФ по енергетиці.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Відключення світла

Відключення світла

Доповнено додатковими матеріалами

Через ракетну атаку по енергообʼєктах у Тернополі тривають аварійні відключення електроенергії. Частина міста без світла і води.

Як зазначив голова Тернопільської ОВА Сергій Надал, для постачання води та тепла комунальні служби перемикають системи на резервне живлення. Після цього постачання води і тепла поступово відновиться.

«Також через аварійні відключення не працюють тролейбуси, а замість них збільшена кількість автобусів на маршрутах», — йдеться у повідомленні.

Енергетики докладають максимум зусиль, щоб відновити електропостачання.

«Частина міста вже зі світлом, протягом дня будуть відновлювати для інших. В частині міст України ще триває повітряна тривога і це теж впливає на відновлення», — акцентував Надал.

За його словами, триває відновлення водопостачання.

«Спочатку тиск може бути зниженим, але поступово відновиться повністю. Вода поступово надійде у центральну частину міста, згодом отримають також спальні мікрорайони», — написав посадовець.

Нагадаємо, через атаку РФ одна з областей може залишитися без світла.

У Хмельницькій області є суттєві пошкодження електромереж. Фіксують масштабні відключення світла у регіоні. Графіки не діють.

Енергетики працюють, щоб стабілізувати ситуацію. Інформацію оновлюватимуть.

Дата публікації
Кількість переглядів
266
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie