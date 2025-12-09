Наслідки атаки РФ: захисна арка над ЧАЕС втратила свої функції, демонтаж старого саркофагу зупинили

Нову захисну арку над ЧАЕС ремонтуватимуть майже два роки / © Getty Images

Реклама

Наслідки атаки російського безпілотника на Чорнобильську АЕС у лютому 2025 року виявилися серйознішими, ніж вважалося. Новий безпечний конфайнмент (захисна споруда), який мав надійно ізолювати зруйнований реактор протягом 100 років, наразі втратив свої проєктні функції. На відновлення споруди знадобиться майже два роки.

Про це повідомив заступник технічного директора з інфраструктури ДСП ЧАЕС Сергій Кондратенко в коментарі DW.

130 дірок в обшивці та загроза корозії

За словами посадовця, внаслідок удару дрона сталася пожежа, яка знищила гідроізоляцію та пошкодила мембрану, що забезпечувала герметичність Арки. Ситуацію ускладнили необхідні дії рятувальників: щоб загасити вогонь, працівники ДСНС були змушені прорізати у зовнішній обшивці 130 отворів.

Реклама

Загальна площа цих отворів становить близько 130 квадратних метрів. Через них всередину конфайнменту безперешкодно потрапляють опади — дощ та сніг. Це створює пряму загрозу для опорних металоконструкцій, які можуть почати іржавіти.

«Ситуація зараз стабільна, за винятком того, що атмосферні опади потрапляють всередину», — констатував Кондратенко.

Втрату проєктних функцій Арки підтвердила і місія МАГАТЕ, яка відвідала станцію наприкінці листопада.

Що з радіацією та коли завершиться ремонт

Попри порушення герметичності, радіаційний фон залишається в нормі. З 14 лютого і до сьогодні викидів в атмосферу понад допустимі рівні не зафіксовано. Однак Держатомрегулювання заборонило будь-які планові роботи всередині, які можуть підняти радіоактивний пил, доки Арку не полагодять.

Реклама

Першочергові роботи з відновлення мають завершитися до кінця 2026 року. Фінансувати ремонт допомагає ЄБРР, а оцінкою пошкоджень займаються французькі експерти, які проєктували цю споруду.

Демонтаж старого саркофагу відкладено

Найголовніший наслідок аварії — зупинка планів щодо розбирання старого аварійного «Укриття» (саркофагу). Його конструкції є нестабільними і потребують демонтажу, який триватиме не менше восьми років.

Але починати ці роботи неможливо без герметичної Арки. Поки всередині не відновлять систему розрідження повітря та контроль вологості, старий саркофаг чіпати не можна.

Нагадаємо, кілька днів тому в МАГАТЕ заявили, що саркофаг над ЧАЕС втратив основні функції після удару росіян. Опорні конструкції та системи моніторингу не зазнали постійних пошкоджень.