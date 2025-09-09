Виїзд чоловіків 18-22 за кордон: хто критикує рішення і чим це загрожує Україні

Перетин кордону

Реклама

В Україні від 28 серпня дозволили чоловікам віком від 18 до 22 років перетинати державний кордон.

У суспільстві таке рішення Кабміну викликало неоднозначну реакцію: військові часто критикують це рішення як несправедливе до тих, хто добровільно пішов воювати у цьому віці та підкреслюють можливі ризики для обороноздатності країни.

Своєю чергою представники бізнесу скаржаться, що молоді чоловіки масово звільняються через можливість виїзду за кордон, що створює кадрові проблеми.

Реклама

Що відомо про наслідки такого рішення Кабміну та чим воно може загрожувати для країни — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Ситуація на кордоні

З початку ухвалення рішення Кабміну щодо перетину кордону чоловіків віком від 18-22 років, збільшення пасажиропотоку на виїзд з України не спостерігається. Про це неодноразово заявляв речник ДПСУ Андрій Демченко.

Речник ДПСУ Андрій Демченко. / © Держприкордонслужба України

За його словами, улітку пасажиропотік був вищим, проте від 1 вересня знизився.

Як повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України, станом на 9 вересня черги перед пунктами пропуску на виїзд країни залишаються в межах норми.

Реклама

Водночас у ДПСУ не називають точну кількість молодиків віком від 18 до 22 років, які скористалися дозволом перетину кордону.

Відтак народний депутат Ярослав Железняк надіслав запит до Держприкордонслужби, аби дізнатися скільки чоловіків 18-22 річних уже виїхало з України.

На свій запит нардеп отримав цікаву відповідь: виявляється, окремих статистичних обліків щодо кількості фактів перетинання кордону громадянами України чоловічої статі у віці 18-22 років не передбачено.

«Хотів дізнатися у Держприкордонслужби, скільки ж чоловіків 18-22 років скористалося правом виїхати за кордон з моменту зняття обмежень. Виявляється, ми навіть таку статистику не ведемо», — написав Железняк.

Реклама

В Україні масово звільняються молоді працівники: бізнес втрачає «робочі руки»

Зняття обмежень на виїзд молодим чоловікам віком від 18 до 22 років призвело до втрати працівників у багатьох компаніях повідомляє РБК-Україна, із посиланням на представників бізнес-спільноти.

Під час конференції «Ефективне управління агрокомпаніями» представники компаній «Сільпо» та МХП висловили занепокоєння з цього приводу. Зокрема, у «Сільпо» зафіксували помітне зростання звільнень серед молодих співробітників, хоча їхня частка не перевищила 3%.

Директор з управління персоналом агрохолдингу МХП Сергій Ніколаєв заявив, що стратегії, які раніше були спрямовані на інвестиції в молодь, «просто в один момент рухнули». За його словами, цей тренд демонструє «дуже негативну динаміку».

Зокрема, власники бізнесу також заявляють, що втрачають молодих та досвідчених працівників. Адже більшість звільняється та виїжджає за кордон у пошуках кращих умов для життя.

Реклама

Дата публікації 19:46, 28.08.25 Кількість переглядів 82 Бізнесмени у соцмережах скаржаться, що після нового рішення Кабміну почали масово звільнятися молоді працівники

Однак, є й ті, хто підтримує рішення Кабміну, український підприємець, співзасновник компанії «Нова Пошта» Володимир Поперешнюк вважає, що такий крок був правильним з етичної та економічної точки зору, оскільки свобода є запорукою розвитку.

Він розповів що «Новій Пошті» чистий відтік молодих працівників за 10 днів (з моменту ухвалення рішення — Ред.) склав 106 осіб. Поперешнюк зазначив, що це не є значною проблемою для компанії.

Водночас він зазначив, що таке рішення посилить конкуренцію на ринку праці, що змусить бізнес покращувати умови та підвищувати зарплати.

«Конкуренція за працівників зростатиме. І це добре. Людський ресурс найдефіцитніший в економіці. Це змушує бізнес постійно піднімати зарплати, покращувати умови, боротися за кожного працівника. Чим більше у людей свободи, тим більше в них можливостей, тим більше розвивається економіка і швидше зростають зарплати», — написав він у соцмережі Х.

Реклама

Рішення Кабміну шкодить обороноздатності України

Секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав рішення про дозвіл на виїзд чоловікам віком 18-22 років «пострілом собі в ногу».

В етері «Новини.LIVE» він заявив, що такий крок не мотивує, а навпаки — шкодить обороноздатності країни. За його словами, в результаті ухваленого рішення молоді люди виїдуть за кордон і більше не повернуться.

Роман Костенко

«Це такий постріл з крупного калібру собі в ногу. В результаті ми отримаємо, що і діти поїдуть за кордон, і 18–22 також виїдуть і більше не повернуться», — зазначив нардеп.

Водночас військові обурюються, що молоді чоловіки, яким дозволили виїзд, можуть залишати країну, тоді як добровольці та ті, хто воює, змушені залишатися й не мають права на демобілізацію після тривалого часу служби.

Реклама

Зокрема, ветеран російсько-української війни Олег Симороз розкритикував рішення дозволити виїзд за кордон чоловікам 18-22 років.

«Набагато важче тим, хто взяв на себе захист держави, і зараз на їхніх плечах хтось дуже класно їздить», — заявив Симороз, додавши, що це виглядає так, наче хтось «позаграє» з певною віковою групою, поки ті, хто воює, «посидять поки в окопах», — зауважив військовий в етері Свобода Live.

Симороз переконаний, що такі ініціативи лише знижують бажання молоді залишатися в Україні.

Водночас військовий Микола Ворошнов вважає, що лави ЗСУ необхідно поповнювати молодими кадрами.

Реклама

Він рішуче виступає проти того, щоб 50-річні чоловіки утримували позиції, поки молоді 21-річні хлопці працюють за кордоном. На його думку, мобілізаційний вік треба знизити до 20 років.

Україну очікує демографічний провал

Дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків 18-22 років може мати негативні наслідки для демографії України.

Експерт Олександр Гладун в інтервю для ТСН.ua розповів, що зняття обмеження призведе до втрати значної частини молоді. Він вважає, що молоді чоловіки не повернуться із-за кордону, що завдасть удару по ринку праці та майбутньому демографічному потенціалу країни. Ця вікова група, попри свою чисельність, є важливою для майбутнього відтворення населення.

Крім того, підкреслюється проблема відсутності солідарності поколінь під час війни, коли одна частина суспільства захищає країну, а інша може уникнути будь-якої участі.

Реклама

Демограф Олександр Гладун

Гладун вважає, що цих молодих людей можна було б ефективно використати в тилу, адже для підтримки армії потрібна велика кількість людей у різних сферах.

«Цих молодих людей можна було використовувати на інших роботах, необов’язково їх посилати на лінію фронту, якщо є бажання їх зберегти. Одного бійця на фронті обслуговує приблизно шість людей у тилу чи біля передової. А з урахуванням того, що зараз ведеться війна дронів, то це число може бути більшим, ніж шість. Це і ремонтні бригади, продовольча, медична служби та інші. Люди дуже потрібні», — зазначив демограф.

За словами експерта, у довгостроковій перспективі наслідком може стати глибокий демографічний провал через десятиріччя, коли чоловіки що виїхали, не створять сім’ї відповідно не буде народження дітей в Україні.

Хоча залишається надія на їхнє повернення, історичний досвід свідчить, що такі сподівання часто не виправдовуються.

Реклама

Реакція соцмереж

Користувачі соцмереж розділилися на два табори: одні жартують щодо дозволу виїзду чоловікам 18-22 за кордон, інші критикують таке рішення. Одні іронізують, що молоді хлопці «вільно катаються» за кордон, інші засуджують їх за те, що покидають країну в такий важкий час.

Реакція користувачів соцмережі Threads / скриншот

Реакція користувачів соцмережі Threads / скриншот

Водночас в Мережі завірусився ролик молодого українця, котрий скористався дозволом виїзду за кордон.

У своєму відео із назвою «Я в Польщі!» 21-річний блогер Валентин, відомий під нікнеймом kozurnyy2, емоційно розповідає про свій досвід перетину держкордону.

Він двічі намагався потратити до Польщі, проте це йому вдалося лише з третього разу.

Реклама

Дата публікації 17:53, 09.09.25 Кількість переглядів 7 Хлопець виїхав за кордон і став зіркою соцмереж: що він розповів про свій досвід

Його відео зібрало понад шість мільйонів переглядів та понад 10 тисяч коментарів у соцмережі TikTok.

«Я думав, що вже ніколи не зможу вирватися…» — зазначив він у ролику.

Раніше ТСН.ua писав про нові правила перетину кордону ЄС від 12 жовтня, які слід знати українцям. Зокрема, запрацює нова Система в’їзду/виїзду (EES). Вона замінить штампи у паспортах на цифрову біометричну реєстрацію.

Читайте також:

Реклама

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.