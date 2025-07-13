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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
136
Час на прочитання
1 хв

Наслідки негоди на Харківщині та роздуми Трампа про допомогу Україні та санкції проти РФ:

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 13 липня 2025 року:

  • Через негоду на Харківщині затримуються поїзди: список Читати далі –>

  • Буревій на Харківщині: скільки життів забрала негода та які наслідки удару стихії (фото) Читати далі –>

  • Пошкоджені покрівлі, повалені дерева та обірвані дроти: якої біди наробила негода у Харкові (фото) Читати далі –>

  • Трамп розглядає можливість передачі Україні $5 млрд із заморожених російських активів Читати далі –>

  • Санкції Трампа можуть стати фактичним глобальним ембарго на російську нафту Читати далі –>

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