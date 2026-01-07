Наслідки обстрілів і снігопадів: де українцям загрожують вимушені відключення світла

Енергетика України / © Associated Press

Сьогодні, 7 січня, споживання електроенергії в Україні зросло на 3,3% порівняно з аналогічним періодом попереднього дня.

Про це повідомляє Укренерго.

Зростання пояснюють зменшенням обмежень у більшості регіонів. Водночас у всій країні зберігається необхідність ощадливого енергоспоживання, особливо щодо потужних приладів, які рекомендують використовувати після 23:00.

Через масовані ракетно-дронові атаки та наслідки попередніх ударів, у деяких регіонах запроваджуються обмеження споживання: графіки обмежень для промисловості та бізнесу, погодинні відключення для населення. Найбільше постраждала Дніпропетровська область, де рятувальні бригади вже відновлюють електропостачання там, де це дозволяють безпекові умови. В Одеській області мережеві обмеження продовжують застосовувати через пошкодження енергосистеми.

Наслідки негоди також спричинили проблеми в енергетиці. На Закарпатті повністю або частково знеструмлено 21 населений пункт через сильний сніг та налипання мокрого снігу. Знеструмлені споживачі зафіксовані і на Київщині. Усі пошкоджені лінії відновлюють бригади місцевих обленерго.

Укренерго закликає громадян раціонально користуватися електроенергією, стежити за повідомленнями операторів системи розподілу у соцмережах та на офіційних сайтах, адже ситуація в енергосистемі може швидко змінюватися.

Нагадаємо, в усіх регіонах України у середу, 7 січня, запроваджено графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання – наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.