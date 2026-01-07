ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
230
Час на прочитання
1 хв

Наслідки обстрілів і снігопадів: де українцям загрожують вимушені відключення світла

Сьогодні, 7 січня, через масовані ракетно-дронові атаки та несприятливі погодні умови в Україні знеструмлено десятки населених пунктів.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Енергетика України

Енергетика України / © Associated Press

Сьогодні, 7 січня, споживання електроенергії в Україні зросло на 3,3% порівняно з аналогічним періодом попереднього дня.

Про це повідомляє Укренерго.

Зростання пояснюють зменшенням обмежень у більшості регіонів. Водночас у всій країні зберігається необхідність ощадливого енергоспоживання, особливо щодо потужних приладів, які рекомендують використовувати після 23:00.

Через масовані ракетно-дронові атаки та наслідки попередніх ударів, у деяких регіонах запроваджуються обмеження споживання: графіки обмежень для промисловості та бізнесу, погодинні відключення для населення. Найбільше постраждала Дніпропетровська область, де рятувальні бригади вже відновлюють електропостачання там, де це дозволяють безпекові умови. В Одеській області мережеві обмеження продовжують застосовувати через пошкодження енергосистеми.

Наслідки негоди також спричинили проблеми в енергетиці. На Закарпатті повністю або частково знеструмлено 21 населений пункт через сильний сніг та налипання мокрого снігу. Знеструмлені споживачі зафіксовані і на Київщині. Усі пошкоджені лінії відновлюють бригади місцевих обленерго.

Укренерго закликає громадян раціонально користуватися електроенергією, стежити за повідомленнями операторів системи розподілу у соцмережах та на офіційних сайтах, адже ситуація в енергосистемі може швидко змінюватися.

Нагадаємо, в усіх регіонах України у середу, 7 січня, запроваджено графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання – наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Дата публікації
Кількість переглядів
230
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie