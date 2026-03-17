Наслідки обстрілів РФ: у чотирьох областях України є знеструмлення

Пысля ударів РФ по українській енергетичній інфраструктуруі є наслідки. Так, частина споживаачів знеструмлена у Дніпропетровській, Одеській, Харківській та Чернігівській областях. Застосовуються також графіки обмежень для промисловості.

Про це інформує «Укренерго».

Наголошується: там, де безпековова ситуація дозволяє, здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики докладають усіх зусиль для заживлення абонентів.

«Через наслідки попередніх масованих російських атак в усіх регіонах України з 17:00 до 22:00 прогнозується застосування графіків обмеження потужності для промисловості», — додали у відомстві.

Українців також закликають до ощадливого енергоспоживання. Зокрема, доцільно перенести на години найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій — з 11:00 до 15:00. Крім того, у період обмежень для промисловості варто мінімізувати користування потужними електроприладами.

Нагадаємо, в Україні обговорюють відновлення та захист енергетичних об’єктів з урахуванням досвіду цієї зими. Вони включають не лише ремонт пошкоджених об’єктів, а й будівництво нових захисних споруд. Це має забезпечити стабільну роботу енергосистеми навіть в умовах обстрілів.

Так, уряд планує виділити 11,2 млрд грн із резервного фонду держбюджету на захист критичної інфраструктури. Мовиться про посилення захисту 210 об’єктів у десяти областях України. Пріоритет — енергетичні та інші стратегічні об’єкти, особливо в прифронтових регіонах. Роботи з будівництва та посилення захисту планують розпочати найближчими днями.