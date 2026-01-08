Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу: загинула жінка, кількість постраждалих зросла (фото)

Фахівці приймають заяви на отримання матеріальної допомоги / © Олександр Вілкул

Реклама

Міська влада Кривого Рогу підтвердила смерть літньої жінки внаслідок ракетної атаки на місто. Також стало відомо про 23 осіб, які зазнали поранення. Є люди у критичному стані. Паралельно з рятувальною операцією в місті триває відновлення критичної інфраструктури.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Внаслідок ворожої атаки загинула 77-річна жінка. Наразі кількість постраждалих зросла до 23 осіб. Медики повідомляють про складну ситуацію в лікарнях: один чоловік перебуває у вкрай тяжкому стані, стан ще одного потерпілого оцінюють як тяжкий. Лікарі продовжують боротьбу за їхні життя.

Реклама

Енергопостачання: актуальна ситуація

Попри значні пошкодження енергооб’єктів, ремонтним бригадам вдалося досягти суттєвого прогресу у відновленні електропостачання.

У місті відновлюють живлення — вже підключено 25 390 абонентів.

Станом на 23:00 8 січня електроенергію вже повернули до 83 474 осель.

Без світла все ще перебувають 77 526 споживачів.

Реклама

Аварійно-відновлювальні роботи ведуться безперервно до повного заживлення всіх районів.

Організовано видачу будівельних матеріалів в місті Кривий Ріг / © Олександр Вілкул

У місті розгорнуто Штаб допомоги, який перейшов на цілодобовий режим роботи. Служби координують підтримку мешканців, чиє житло зазнало руйнувань. Організовано видачу будівельних матеріалів (плівка, плити, брезент) для екстреного закриття пошкоджень.

Станом на вечір 8 січня стали відомі нові подробиці наслідків масованого обстрілу Кривого Рогу. Фахівці приймають заяви на отримання матеріальної допомоги / © Олександр Вілкул

Фахівці приймають заяви на отримання матеріальної допомоги з міського бюджету.

Нагадаємо, станом на вечір 8 січня відомо, що внаслідок ракетно-дронової атаки російської армії по місту Кривий Ріг на Дніпропетровщині пошкоджено 29 багатоповерхових будинків.