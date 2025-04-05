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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2412
Час на прочитання
1 хв

Наслідки удару по Кривому Рогу та вибухи у РФ: головні новини ночі 5 квітня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події.

Автор публікації
Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кривий Ріг

Кривий Ріг / © ДСНС

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч на 4 квітня 2025 року:

  • У Кривому Розі зростає кількість поранених унаслідок ракетної атаки: 61 постраждалий Читати далі –>

  • У Кривому Розі збільшилася кількість загиблих унаслідок цинічної атаки росіян Читати далі –>

  • Гаряча ніч у РФ: невідомі безпілотники атакували Саранськ Читати далі –>

  • В окупованому Донецьку пролунали вибухи Читати далі –>

  • Вибухи у Саранську: чому удар по цьому заводу важливий для України Читати далі –>

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