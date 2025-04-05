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Наслідки удару по Кривому Рогу та вибухи у РФ: головні новини ночі 5 квітня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч на 4 квітня 2025 року:
У Кривому Розі зростає кількість поранених унаслідок ракетної атаки: 61 постраждалий Читати далі –>
У Кривому Розі збільшилася кількість загиблих унаслідок цинічної атаки росіян Читати далі –>
Гаряча ніч у РФ: невідомі безпілотники атакували Саранськ Читати далі –>
В окупованому Донецьку пролунали вибухи Читати далі –>
Вибухи у Саранську: чому удар по цьому заводу важливий для України Читати далі –>