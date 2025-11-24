Наслідки удару по Одесі: Кіпер повідомив, що буде зі світлом та теплом і як працюватимуть школи

Проблеми зі світлом і теплом в Одесі / © ТСН.ua

інформація щодо влучання «Шахеда» в житловий будинок в Одесі не відповідає дійсності. Російські сили спрямували атаки на об’єкти критичної інфраструктури, що призвело до перебоїв із електропостачанням у місті. Через проблеми з електрикою ускладнена й робота систем теплопостачання.

В ефірі телемарафону «Єдині новини» голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив оперативні дані щодо вечірньої повітряної атаки на Одещину.

Всі екстрені служби працюють у посиленому режимі. Він уточнив, що щойно повернувся з оперативного штабу при Одеській міській військовій адміністрації, де визначили першочергові дії на ніч.

Школи частково переходять на змішаний формат

Через наслідки атаки ухвалено рішення, що частина шкіл працюватиме у змішаному режимі. Попри наявність генераторів, директори закладів самостійно визначатимуть формат роботи. Також у місті планують запуск соціальних автобусів із окремих районів до центру. Електротранспорт курсує з перебоями через ураження енергетичної інфраструктури.

Одещина під щоденними ударами вже понад три тижні

Кіпер наголосив, що понад три тижні регіон щодня зазнає ударів «Шахедів» та балістичних ракет. За його словами, мета ворога — створити невдоволення серед населення та спровокувати масштабний блекаут, подібний до подій зими 2023–2024 років.

Проблеми з теплом через відсутність електрики

Опалювальний сезон у місті вже розпочався, однак через відсутність світла в частині районів насоси не працюють, тому деякі домогосподарства тимчасово залишаються без тепла.

«Щодо опалювального сезону: він уже розпочався і мав бути повністю завершений протягом найближчих двох днів», — сказав Кіпер.

Енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання.

Кіпер закликав не ризикувати під час атак. Він також прокоментували відео, де одесити на пляжі спостерігають за збиттям дронів і знімають це на телефони. Він наголосив, що така поведінка вкрай небезпечна — навіть уламки чи ударна хвиля можуть бути смертельними.

Нагадаємо, вночі російські безпілотники атакували як окремі райони Одеської області, так і місто Одесу.

Також вночі 23 листопада Росія вдарила по Дніпру. Внаслідок російської атаки дронами у місті постраждали 14 людей.