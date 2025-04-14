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Наслідки удару по Сумах: кількість поранених збільшилась
У Сумах триває ліквідація наслідків ракетної атаки 13 квітня.
Внаслідок ракетної атаки росіян на Суми зранку неділі, 13 квітня, десятки людей загинули, понад сотня — зазнали поранень.
Про це повідомив речник ДСНС Сумщини Олег Стрілка в коментарі «Суспільному».
За словами Стрілки, станом на ранок 14 квітня вже відомо про 119 поранених людей.
Наразі триває розбір завалів. Рятувальники планують протягом дня завершити демонтажні роботи на місці пошкодженої будівлі Сумського державного університету.
Нагадаємо, у Вербну неділю РФ завдала ракетного удару по центру міста Суми якраз тоді, коли люди виходили з церкви з гіллям верби. Внаслідок атаки загинуло понад 30 людей, зокрема двоє дітей.