"Наснилося, що треба когось вбити": дівчина пояснила, чому пішла до полтавської школи стріляти

"Наснилося, що треба когось вбити": дівчина пояснила, чому пішла до полтавської школи стріляти

Арбалет затриманій подарували батьки.

Потреба у вбивстві прийшла уві сні — так пояснила правоохоронцям свої дії дівчина, яка 6 вересня з арбалета поранила у полтавській школі № 11 двох педагогів.

Як пише видання poltava.to, 19-річна Таїсія уточнила, що в ніч з 4 на 5 вересня їй наснилося, що вона повинна когось вбити.

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Чому саме вчителів школи, де вона певний період навчалася, поки невідомо. У якості зброї вона обрала арбалет, який їй на день народження подарували батьки.

Нагадаємо, 6 вересня вона зайшла до школи, де спочатку через відкриті двері в кабінет вистрелила в спину вчительці. Потім вона випустила стрілу в заступницю директора, яка намагалася її зупинити після першого пострілу.

Учень 9-го класу забрав у неї арбалет, який вона віддала без спротиву. Згодом дівчину затримали вчителі та викликали поліцію.

Також відомо, що дівчину направили на освідування, але результатів експертизи ще немає.

Наразі слідчий поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, повідомив 19-річній дівчині про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 15 та частиною 2 статті 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Затримана Таїсія — студентка Національного університету цивільного захисту України, де навчається на психолога.

Орієнтовно завтра має відбутися засідання Київського райсуду Полтави, на якому їй повинні обрати міру запобіжного заходу.

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