Прийшло перше бабине літо: якою буде погода в Україні 3 вересня

В Україні настало перше бабине літо. У неділю, 3 вересня, погода буде теплою, але місцями будуть опади.

Про це повідомили синоптикиня Наталка Діденко.

"Якраз зараз період першого бабиного літа (окрім місцин із дощами). Триватиме орієнтовно до 11 вересня", - йдеться у повідомленні.

В більшості регіонів України температура повітря буде +22+26°. На сході буде тепліше - повітря прогріється до +29°. Натомість у Карпатському регіоні буде свіжіше.

"У Карпатах сміливо можна діставати пуховички (не товсті) і ґумові чоботи. Дощі, місцями з грозами, пройдуть завтра в західних областях. Можуть бути сильні зливи. Опади дійдуть до Житомирщини, Вінниччини, частини Київщини. Решта території України - сухо", - йдеться у повідомленні синоптикині.

Прогноз погоди в Україні на 3 вересня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

У регіоні 3 вересня буде мінлива хмарність. Вночі буде без опадів. Втім, вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Київській області температура повітря вночі становитиме +12-17°, вдень - +22-27° тепла. В Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 15-17° тепла, а вдень повітря прогріється до 25° вище нуля.

Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода у вересні. За довгостроковим прогнозом Укргідрометцентру, середня місячна температура у вересні складе 15-19° тепла, в Карпатах – 12-13°. Це на 1-2 градуси вище за норму і на 5-6 градусів нижче, ніж у серпні.

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