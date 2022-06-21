"Настав час приєднатися до ЄС": президентка Європарламенту зі сцени в Нідерландах передала меседж Україні від Євросоюзу

"Настав час приєднатися до ЄС": президентка Європарламенту зі сцени в Нідерландах передала меседж Україні від Євросоюзу

Президентка Європарламенту Роберта Мецола виступила під час благодійного концерту, який відбувається на підтримку України, в Амстердамі.

Зі сцени Мецола звернулася до хоробрих українців та передала меседж від імені Європейського Союзу. Вона повідомила, що "Україні настав час приєднатися до Євросоюзу".

Про це вона сказала під час благодійного телемарафону на підтримку України Embrace Ukraine - #StrivingTogether, що відбувається 21 червня в столиці Нідерландів Амстердамі.

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"Для мене, музика - це те, що об'єднує, надихає нас, як і Україна надихнула нас. Ваша мужність, ваша стійкість, ваша боротьба за наші спільні цінності. Це наша боротьба. Настав час Україні приєднатися до ЄС, і від імені Євросоюзу я передаю такий меседж", - зазначила Мецола.

Також очільниця Європейського парламенту поділилися враженнями від нещодавнього візиту до Києва.

"Я була 1 квітня. Я бачила стійкість, силу. Я поїхала до України, тому що я хотіла надати мрію, можливість, але я виявилися тою, хто отримав натхнення. Я бачила боротьбу за наші спільні цінності, а це означає, що нас усім потрібно об'єднатися разом. Я бачила людей, які дійсно боролися за свою країну, тому що вони люблять свою країну. Ви заслуговуєте на свою країну, і ніхто не має права нападати, ніхто не має гооврити, як вам жити. Ви маєте жити так, як ви самі цього хочете. Ви маєте бути вільними. Це наша спільна боротьба, яку ми будемо вести разом з вами", - сказала президентка Європарламенту.

Насамкінець Мецола побажала українцям перемогти у війні та здобути свободу, "щоб українці жили так, як вони цього хочуть. Я хочу, щоб українці не повинні були вмирати за свою країну, тому що вони боронять демократію і тут нам треба попрацювати разом". Свій виступ президентка Європейського парламенту завершила національним гаслом "Слава Україні".

Нагадаємо, 17 червня президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що очолювана нею установа рекомендувала надати Україні статус кандидата до ЄС. Вже 23-24 червня на саміті ЄС остаточне рішення мають ухвалити лідери країн союзу.

За даними західних ЗМІ, усі 27 країн-членів Євросоюзу домовилися про надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Заперечень не було в жодної країни.

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