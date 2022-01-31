"Настав час": у МЗС повідомили, як РФ може довести відсутність планів нападу на Україну

"Настав час": у МЗС повідомили, як РФ може довести відсутність планів нападу на Україну

Кулеба наголосив, що Україна готова до діалогу, але ніхто не буде на тиснути на державу.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія повинна не словами, а реальними діями продемонструвати відсутність планів нового нападу на Україну. Найкращим способом довести це буде зниження тиску на нашу державу, відмова від дестабілізації ситуації в Україні та продовження дипломатичних контактів.

Про це голова МЗС заявив під час онлайн-брифінгу.

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За його словами, агресію Москви щодо України можна буде вважати закінченою лише тоді, коли російські війська підуть з незаконно окупованого українського Криму і з Донбасу, а Україна політико-дипломатичним шляхом поверне усі свої тимчасово окуповані території.

"Агресія Росії проти України буде завершена тоді, коли Російська Федерація повністю виведе війська з Донбасу і з Криму. А Україна поверне політико-дипломатичним шляхом свої тимчасово окуповані території. Україна готова до діалогу, але ніхто не буде на нас тиснути. Ми не будемо йти шляхом чергових поступок Російській Федерації, якщо вона не зупинить спочатку свою військову ескалацію. Наша мета - ми говоримо про це відверто нашим партнерам - полягає в тому, щоб саме Росія пішла на поступки. Зараз саме для неї настав час робити поступки та демонструвати щиру зацікавленість у мир", - наголосив Кулеба.

Крім того, коментуючи заяви РФ про те, що вона нібито не хоче війни з Україною, очільник МЗС наголосив, що найкращим способом довести ці слова буде відвести війська та обладнання від кордону, а також з тимчасово окупованих територій України.

"Найкращий спосіб РФ довести щирість цих слів - це негайно знизити військовий, політичний та економічний тиск на Україну, відмовитись від ідей дестабілізації ситуації через надумані протести, кібератаки... РФ має продовжити дипломатичний контакт", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, чорноморський флот Росії повідомив, що понад 20 російських кораблів повернулися до пунктів базування "після навчань" у Чорному морі.

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