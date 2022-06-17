"Настав час закріпити Україну в сім’ї народів, цінності яких ми захищаємо від РФ" - Кулеба про рішення Єврокомісії

"Настав час закріпити Україну в сім’ї народів, цінності яких ми захищаємо від РФ" - Кулеба про рішення Єврокомісії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував рішення Європейської комісії, яка рекомендувала надати Україні статус кандидата ЄС.

Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що "настав час закріпити Україну в європейській сім’ї народів, цінності яких ми зараз захищаємо на полі бою російської агресії".

Про це він сказав в коментарі CNN.

"Цей заслужений крок не лише мотивуватиме Україну продовжувати свої перетворення, а й зробить ЄС безпечнішим, сильнішим і процвітаючим", – сказав Дмитро Кулеба.

За його словами, Україна "впевнена, що заслуговує на індивідуальний підхід, який ґрунтується на заслугах, коли йдеться про шлях її інтеграції до ЄС".

Своєю чергою, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram заявив, що зараз завдання України — "зробити все якомога швидше".

"Ми працюємо. Україна буде в ЄС", - додав Єрмак.

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