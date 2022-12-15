Настоятель храму УПЦ МП в Ужгороді називав "безбожниками-сатаністами" тих, хто святкує Різдво 25 грудня

Служба безпеки України викрила одного з настоятелів храму УПЦ МП. Священнослужитель називав українців, які святкують Різдво 25 грудня, "безбожниками-сатаністами".

За матеріалами СБУ розпочато кримінальне провадження за ознаками порушення рівноправності громадян через проповідь.

Лінгвістична експертиза підтвердила наявність у проповіді ознак приниження національної честі і гідності, розпалювання національної та релігійної ворожнечі та ненависті, образи почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями.

Фото: СБУ

Досудове розслідування здійснюється Національною поліцією за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Україна в межах обміну полоненими 14 грудня передала Росії священника УПЦ МП. Він отримав вирок за державну зраду. Священнослужителя обміняли на громадянина США, який допомагав українцям.

Осередки "русского міра": СБУ продовжує обшуки храмів та монастирів УПЦ МП

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