Настоятеля монастиря УПЦ МП на Закарпатті примусово виселять з України: причини

Чоловік виявився громадянином Росії, який незаконно перебував в Україні.

З України примусово виселять настоятеля Дубівського Свято-Ільїнського монастиря на Закарпатті. Він є громадянином Росії та проживав в Україні нелегально.

Про це повідомила міграційна служба Закарпатської області.

Як повідомляється, настоятель монастиря УПЦ МП є громадянином Росії, його документи про проживання в Україні вже закінчились, проте священнослужитель таки не повернувся додому, а продовжував порушувати законодавство. Його викрила міграційна служба.

"20 грудня порушника притягнуто до адміністративної відповідальності, накладено штраф 1700 грн. А також прийнято рішення про примусове повернення мігранта до країни походження", - йдеться у повідомленні.

Обшуки в церквах УПЦ МП на Закарпатті

СБУ проводила масштабні обшуки на території церков та монастирів УПЦ МП. Там виявили багато антиукраїнської літератури, агіток, які виправдовували війну Росії проти України.

Обшуки відбулись також і на Закарпатті, зокрема:

У Свято-Миколаївському чоловічому монастирі в Хустському районі Закарпаття знайдено символіку забороненої партії "ОПЗЖ" та брошури, в яких вихваляли російських загарбників у війні проти України.

Правоохоронці проводили контррозвідувальні заходи на території Свято-Кирило-Мефодіївського жіночого монастиря Мукачівської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті. Серед виявленого правоохоронцями – книжки ксенофобського змісту з образливими вигадками про інші національності та релігії. У знайдених брошурах заперечується право України на незалежність, і наголошується, що "росію, Україну та білорусь не можна розділити". Також там молились з патріарха Кирила, який підтримує масові вбивства українців.

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