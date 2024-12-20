Настоятелю храму УПЦ МП, який вихваляв Путіна, оголошено вирок

Зловмиснику призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.
Настоятель храму Вінницької єпархії УПЦ (МП), який виправдовував війну РФ проти України та вихваляв російського президента Володимира Путіна, отримав реальний термін ув’язнення.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Співробітники спецслужби задокументували злочини протоієрея і в серпні цього року повідомили йому про підозру.
Настоятеля храму УПЦ МП звинуватили в тому, що під час проповідей та спілкування з вірянами він вихваляв очільника Кремля та героїзував російські угруповання, що намагаються окупувати нашу державу.
При цьому клірик висловлював сподівання на захоплення Вінницької області та інших регіонів центральної частини України.
Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності настоятеля храму на користь держави-агресорки.
Суд визнав клірика винним за ч. 2 і ч. 3 ст. 436-2 КККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників). З урахуванням співпраці зі слідством зловмиснику призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.
Нагадаємо, Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження проти настоятеля храму УПЦ МП на Закарпатті, який називав українців, які святкують Різдво 25 грудня, "безбожниками-сатаністами".
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