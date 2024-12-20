Настоятелю храму УПЦ МП, який вихваляв Путіна, оголошено вирок

Зловмиснику призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Настоятель храму Вінницької єпархії УПЦ (МП), який виправдовував війну РФ проти України та вихваляв російського президента Володимира Путіна, отримав реальний термін ув’язнення.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Співробітники спецслужби задокументували злочини протоієрея і в серпні цього року повідомили йому про підозру.

Настоятеля храму УПЦ МП звинуватили в тому, що під час проповідей та спілкування з вірянами він вихваляв очільника Кремля та героїзував російські угруповання, що намагаються окупувати нашу державу.

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При цьому клірик висловлював сподівання на захоплення Вінницької області та інших регіонів центральної частини України.

Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності настоятеля храму на користь держави-агресорки.

Суд визнав клірика винним за ч. 2 і ч. 3 ст. 436-2 КККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників). З урахуванням співпраці зі слідством зловмиснику призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження проти настоятеля храму УПЦ МП на Закарпатті, який називав українців, які святкують Різдво 25 грудня, "безбожниками-сатаністами".

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