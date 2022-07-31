"Настрої змінилися": у Криму занепокоїлися через перенесення війни на їхню територію

У Криму жителі стали непокоїтися через бойові дії, які можливі на території півострова.

До кримчан прийшло розуміння того, що загроза війни на території півострова стає реальністю.

Про це повідомив представник ГУР Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

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"Поступово до населення Криму це доходить. Ми реально відстежуємо ті питання, які стосуються суспільних таких настроїв. Скажу одне: по-перше, вони змінилися, змінилися у тих людей, які мають родичів на території нашої держави – чи то Київ, чи то Харків, родичів на окупованих територіях, де були просто знищені села і міста. І друге – це ті родичі, де брати, сини, батьки загинули… Загроза перенесення війни на територію Криму для них це вже стає реальністю", – сказав Скібіцький.

Нагадаємо, що в окупованому Севастополі кримські партизани поширили послання з попередженнями для російських військ про те, що "судна ніч – дедалі ближче". Окупантам порадили залишити півострів.

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